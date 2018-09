Reuters: KE kieruje sprawę reformy SN do Trybunału Sprawiedliwości UE

Dziennikarze agencji powołują się na informacje podane przez wysoko postawionego urzędnika unijnego. Według wstępnych informacji, Komisja Europejska ogłosi tę decyzję dopiero w najbliższy poniedziałek 24 września, aby nie zakłócać nieoficjalnego szczytu w Salzburgu.

W środę 19 września przedstawiciele Komisji Europejskiej informowali, że komisarze wciąż nie podjęli decyzji w sprawie pozwu przeciwko Polsce w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Nieoficjalnie wiadomo, że z propozycją skierowania skargi do unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu przeciwko Polsce wyszedł wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

We wtorek 18 września Frans Timmermans mówił, że „obawy KE co do praworządności w Polsce rosną”. Poinformował, że w kwestii ustawy o SN Komisja Europejska użyje wszelkich instrumentów, jakimi dysponuje. Dodał, że odpowiedzi polskiego rządu, które otrzymała KE, nie przyniosły „nowego otwarcia”.