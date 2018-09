Na cmentarzu w Porębie znaleziono ciało policjanta. Obok leżała broń służbowa

Jak podaje Fakt24, do zdarzenia doszło 24 września na cmentarzu w Porębie w województwie śląskim. Znaleziono tam ciało 35-letniego policjanta, który prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Z informacji portalu wynika, że prokuratura sprawdzi, czy ktoś nie przyczynił się do tej śmierci. – Potwierdzam, iż prokuratura rejonowa w Zawierciu bada sprawę ewentualnego doprowadzenia 35-letniego mężczyzny do targnięcia się na własne życie – powiedział w rozmowie z Fakt24 prokurator Tomasz Ozimek.

Na miejscu znaleziono broń policjanta