Trybunał Sprawiedliwości UE zadecydował. Pytania prejudycjalne będą rozpatrzone w trybie przyspieszonym

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w trybie przyspieszonym rozpatrzy pięć pytań prejudycjalnych, które sformułował w sierpniu polski Sąd Najwyższy. Taką decyzję przekazano mediom w czwartek 27 września, o czym poinformował TVN24. O tym, że TSUE podejmie taką decyzję, spekulowano od kilka dni. Dzisiaj to oficjalnie potwierdzono. „Należy stwierdzić, że niezwłoczne udzielenie przez Trybunał odpowiedzi może rozwiać poważne wątpliwości, jakie żywi sąd odsyłający w odniesieniu do istotnych kwestii z zakresu prawa Unii, związanych w szczególności z niezawisłością sędziowską, która prawo to gwarantuje, a także w odniesieniu do konsekwencji, jakie mogłaby mieć wykładnia tego prawa dla samego funkcjonowania tego sądu jako najwyższej krajowej instancji sądowniczej” – podał prezes TSUE w oświadczeniu cytowanym przez stację.

„Wątpliwości te mogą ponadto mieć wpływ na funkcjonowanie systemu współpracy sądowej, którego wyraz stanowi mechanizm odesłania prejudycjalnego przewidziany w art. 267/TFUE, będący filarem systemu sadowniczego Unii Europejskiej, dla którego niezależność sądów krajowych, a w szczególności sądów orzekających, tak jak sąd odsyłający, w ostatniej instancji, ma zasadnicze znaczenie” – czytamy w dalszej części oświadczenia.

Treść pytań prejudycjalnych

Przypomnijmy, pytania prejudycjalne dotyczą m.in. wykładni przepisów Traktatów oraz Karty Praw Podstawowych w zakresie dotyczącym zasady nieusuwalności sędziów. Jedno z pytań dotyczy wykładni tych samych przepisów prawa unijnego w kontekście przepisów ustawy o SN uzależniających możliwość dalszego orzekania przez sędziego od zgody organu władzy wykonawczej (Prezydenta RP za kontrasygnatą Premiera RP).

Inne z kolei dotykają problematyki wykładni dyrektywy zakazującej dyskryminacji ze względu na wiek oraz potrzeby doprecyzowania przez TSUE w jaki sposób sąd krajowy będący w takiej sytuacji jak Sąd Najwyższy powinien zapewnić skuteczność unijnemu zakazowi dyskryminacji ze względu na wiek. Ostatnie z pytań dotyczy obowiązków Sądu Najwyższego jako sądu unijnego w zakresie stosowania środków zabezpieczających.

