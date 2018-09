Wałęsa na urodziny dostał dyplom z podpisami przywódców UE. Zabrakło życzeń tylko od jednego

29 września swoje 75. urodziny obchodził Lech Wałęsa. Życzenia złożyli mu m.in. Tony Blair i Condoleezza Rice, ale nie brakowało też okolicznościowych wpisów od polskich polityków w mediach społecznościowych. Niezwykły prezent przekazał byłemu prezydentowi Donald Tusk, który w sobotę zjawił się w Gdańsku, by świętować razem z Wałęsą w ramach zorganizowanego wydarzenia w Operze Bałtyckiej. Szef Rady Europejskiej przywiózł ze sobą niezwykły prezent - dyplom z podpisami wszystkich unijnych przywódców. No właśnie, czy na pewno wszystkich? Nie do końca, na co zwrócił uwagę rzecznik Wałęsy Mirosław Szczerba.

Czyjego podpisu zabrakło? Na zdjęciach opublikowanych w internecie widnieją dwa puste pola. Na pewno nie podpisał się premier Mateusz Morawiecki, ale niektórzy twierdzą, że także Viktor Orban. Wydaje się jednak, że premier Węgier złożył swój podpis, tylko nieco wyżej, obok prezydenta Cypru Nikosa Anastasiadisa. Na dowód Mirosław Szczerba zamieścił zdjęcia w przybliżeniu. Zobaczcie i oceńcie sami.

