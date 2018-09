Lech Wałęsa kończy 75 lat. Zobacz najlepsze MEMY z byłym prezydentem w roli głównej

Na profilu Lecha Wałęsy na Facebooku opublikowano nagranie, które powstało specjalnie z okazji 75. urodzin byłego prezydenta. Życzenia złożyli mu m.in. Tony Blair i Condoleezza Rice. W krótkim filmie wystąpił też Leszek Balcerowicz. – Jest pan Polsce bardzo potrzebny. Życzę panu wiele sił i zdrowia – powiedział.

Życzeń z okazji urodzin Lecha Wałęsy nie brakuje także na Twitterze. Kilka słów do byłego prezydenta w swoich wpisach skierował m.in. Janusz Piechociński i Michał Boni.

Nie od dziś wiadomo, że Lech Wałęsa często staje się bohaterem memów. Internauci często wykorzystują jego wypowiedzi, a ich twórczość później bardzo szybko rozprzestrzenia się po sieci.