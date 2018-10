Sondaż IBRiS. Komu najbardziej ufają Polacy?

Największym zaufaniem wśród Polaków cieszy się Andrzej Duda. Prezydent pochwalić się może wynikiem na poziomie 47,2 procent. Jak podaje Onet, wszystko wskazuje na to, że Dudzie pomogło spotkanie z Donaldem Trumpem w USA i to bez względu na krytykę. Marcin Duma z IBRiS, komentując wyniki sondażu zwrócił także uwagę na to, że prezydentowi mogła pomóc krótka rozmowa z Donaldem Tuskiem podczas szczytu ONZ.

Szef Rady Europejskiej znalazł się na drugim miejscu w sondażu z wynikiem 42 procent. Tuż za nim jest Robert Biedroń, którego zaufaniem obdarza 41,9 procent Polaków. Z kolei poziom braku zaufania do prezydenta Słupska wynosi 29,2 procent i to jeden z najniższych wyników śród osób publicznych, które znalazły się w sondażu.

Kolejne miejsce w sondażu zajmuje premier Mateusz Morawiecki. Zaufanie do premiera deklaruje 41,1 procent pytanych. Odnotowano nieznaczny wzrost o 1 punkt procentowy tego wskaźnika dla Morawieckiego.