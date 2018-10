Kaczyński i Morawiecki na Śląsku. Padły ważne słowa

Prezes PiS pojawił się na konwencji wyborczej partii w Katowicach. Jarosław Kaczyński podkreślał, że Śląsk wyróżnia się na tle innych regionów Polski, ponieważ to właśnie w tym miejscu rozpoczęły się pierwsze inicjatywy związków zawodowych, tu zawarto Porozumienie Jastrzębskie. Powstał tu najpotężniejszy region Solidarności. – Śląsk to wielkie polskie dobro, gdzie bije serce polskiego przemysłu i pracy. Pracować dla rozwoju Śląska, to także znaczy pracować dla rozwoju Polski – powiedział polityk.

Prezes PiS wspomniał również o wielkim planie wobec tego regionu, którego realizacja będzie możliwa tylko dzięki pełnemu poparciu i zrozumieniu społecznemu. W ocenie Jarosława Kaczyńskiego warunkiem sukcesu jest współpraca rząd-samorząd oraz między samorządami. – Jest bardzo ważne, żeby wierzyć, wierzyć w ten wielki plan, że będą tutaj sukcesy. Także tam, gdzie wydaje się to niemożliwe. Myśmy niejeden raz zrobili rzeczy niemożliwe. Tutaj też trzeba o to zabiegać, walczyć. Czy to jest rzecz dopuszczalna, żeby prezydentem duchowej stolicy Polski był zaciekły komunista? Pamiętam tego młodego wtedy człowieka z Sejmu. Jeden z najgorszych. Trzeba naprawdę walczyć o zwycięstwo, ale gdzie indziej tak samo – podkreślił prezes PiS o kandydacie partii na prezydenta Częstochowy.

– Chcemy walczyć o tę jedność, walczyć o to, co jest tak ważne dla Polski i obiecujemy to. Właśnie tutaj, że nasi radni, radni PiS w sejmiku będą bardzo dobrze, znakomicie współpracować z władzami centralnymi, żeby jeszcze lepiej wdrażać bardzo atrakcyjny program dla Śląska i naszą piątkę dla województwa śląskiego – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na konwencji PiS w Katowicach.

– Jesteśmy formacją, która w trudnych, skomplikowanych zagadnieniach, jakim jest stopniowe, w miarę bezbolesne społecznie przekształcanie i budowanie nowych szans, nowych miejscu pracy dla całego województwa, która ekipa polityczna wykazała się taką wiarygodnością? Żadna inna, tylko my, PiS. Warto nam tym razem zaufać, bo we współpracy władze sejmiku województwa górnośląskiego, śląskiego będą mogły zrobić jeszcze dużo więcej, jeszcze szybciej – dodał szef rządu.