Zmiana czasu na zimowy. Jak i kiedy przestawić zegarki?

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Kolejne takie rozporządzenie rząd wydał na początku listopada 2016 roku. Przedłuża ono stosowanie czasu letniego i zimowego do 2021 roku. Zgodnie z aktem prawnym, wskazówki powinniśmy cofnąć o godzinie trzeciej nad ranem. Dzięki zmianie czasu w niedzielny poranek będziemy spali godzinę dłużej. Warto jednak pamiętać, że ta dodatkowa godzina o świcie sprawi, że po południu wcześniej zapadnie zmrok.

To już ostatnia zmiana?

Być może jest to już ostatnia zmiana czasu. Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje, w których udział wzięło 4,6 mln obywateli państw członkowskich. Aż 80 proc. głosujących było zdania, że zmiana czasu powinna zostać wycofana. Wyniki przeprowadzonych konsultacji nie są wiążące. Zdecydowano się na nie po tym, jak w lutym Parlament Europejski wezwał do przeprowadzenia szczegółowej oceny ustaleń dotyczących czasu letniego.

Skąd wzięła się zmiana czasu?

Wprowadzenie czasu letniego, tj. przesuwanie wskazówek zegarów o godzinę do przodu w okresie wiosenno-letnim, jako pierwszy proponował podobno Benjamin Franklin w XVIII. Miało to pomóc lepiej dopasować czas aktywności człowieka do godzin, w których jest najwięcej światła słonecznego i przynieść oszczędności. Dlatego też czas letni określa się w języku angielskim, jako „czas oszczędzający światło dzienne”. W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-1949, 1957-1964, a od 1977 r. stosuje się ją nieprzerwanie.

Czytaj także:

Sejm ustanowił 12 listopada dniem wolnym od pracy. Nie wszyscy będą mogli z niego skorzystać