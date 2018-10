Guy Verhofstadt skrytykował byłego premiera: Obudź się panie Tusk

Jak podaje express.co.uk, Guy Verhofstadt podczas przemówienia w Parlamencie Europejskim oskarżył unijnych przywódców o „unikanie odpowiedzialności” poprzez zaniechanie negocjacji w trakcie szczytów Rady Europejskiej. Europosłowi, który jest liderem frakcji liberalnej, chodzi przede wszystkim o kryzys migracyjny. Były belgijski premier zasugerował, że grupy unijnych przywódców nie zrobili wystarczająco dużo, by zakończyć kryzys oraz wzmocnić strefę euro. To właśnie w kontekście kwestii finansowych, Verhofstadt skrytykował Donalda Tuska.

„Nie dostarczaj im ubrań”

Europoseł powiedział szefowi Rady Europejskiej, by ten „obudził się”. Dodał, że unijni politycy czekają już dwa lata na spełnienie obietnicy zatrudnienia 10 tys. strażników granicznych, którzy będą kontrolowali napływ migrantów do państw Wspólnoty. – Minęło już 10 lat od wybuchu kryzysu finansowego i nie wprowadzono żadnych nowych systemów zarządzania strefą euro – przekonywał dalej. – Obudź się panie Tusk, następny kryzys finansowy puka do naszych drzwi – stwierdził polityk.

Verhofstadt przekonywał byłego polskiego premiera, by ten zmienił swoje metody. – Weź swoich kolegów i liderów do pokoju konferencyjnego, nie dostarczaj im ubrań i bielizny do momentu, aż wezmą odpowiedzialność za reformę polityki migracyjnej i związanej ze strefą euro – powiedział polityk. To nie pięć minut przed, a pięć po godzinie dwunastej – podsumował.

