Kosiniak-Kamysz premierem a Tusk prezydentem? Były szef rządu komentuje

W środę media obiegła informacja, jakoby Donald Tusk uzależniał swój start w wyborach prezydenckich od ewentualnej kandydatury szefa PSL na premiera. W świetle tej teorii, szef Rady Europejskiej stanie do walki u urząd głowy państwa, gdy rok wcześniej szefem rządu zostanie Władysław Kosiniak-Kamysz. Co na to były premier?

Rewelacje ujawnione przez Wirtualną Polskę cieszą się dużym zainteresowaniem mediów. Przypomnijmy, portal powołując się na dwa źródła w otoczeniu Donalda Tuska napisał, że szef Rady Europejskiej wystartuje w wyborach prezydenckich, o ile zostanie spełniony jeden warunek. Z doniesień WP wynika, że były premier stanie do walki o fotel najważniejszej osoby w państwie, o ile opozycja zgodzi się na sugerowanego przez niego kandydata na premiera. Nie miał być to jednak partyjny kolega Grzegorz Schetyna, a Władysław Kosiniak-Kamysz. Donald Tusk odciął się od tych rewelacji. „To wyjątkowo utalentowany i zdeterminowany polityk” W rozmowie z WP były szef rządu powiedział, że „nie ma żadnych planów ani pomysłów na przyszłość, które odpowiadałyby sensacjom, jakie ukazały się dziś w portalach” . Stwierdził także, ze przewodniczący PSL „to wyjątkowo utalentowany i zdeterminowany polityk”. Przypomnijmy, o swoich planach szef Rady Europejskiej miał mówić już podczas urodzin Lecha Wałęsy. – Jeśli Donald Tusk miałby startować w wyborach prezydenckich, to chciałby, żeby to Kosiniak – Kamysz stanął na czele rządu, po ewentualnym zwycięstwie opozycji w wyborach do Sejmu w 2019 r. – powiedział jeden z informatorów.