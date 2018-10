Beata Mazurek o PSL: Być może powinni zastanowić się nad zmianą lidera

Odnosząc się do własnej wypowiedzi Beata Mazurek stwierdziła, że „powiedziała o eliminacji PSL w kontekście wyborów samorządowych” . – Ta eliminacja to czerwona kartka. PSL rozpaczliwie mnie zaatakowało, w sposób niesłuszny. Dokonało nadinterpretacji. To słowo jest używane w wielu płaszczyznach i wielu odniesieniach, nie tylko w takim, jakim wskazało go PSL – powiedziała rzeczniczka PiS cytowana przez 300polityka.pl.

Większość w sejmikach wojewódzkich

Polityk stwierdziła także, iż „wygląda na to, że w wielu sejmikach możemy mieć samodzielną większość” . – Na razie wiemy, że poparcie PSL-owi spada. Być może to PSL powinien się zastanowić nad tym, czy nie warto zmienić lidera, żeby PSL mogło mieć zdolność koalicyjną z innymi ugrupowaniami, chociażby z nami – dodała.

Beata Mazurek odniosła się także do zarzutów kierowanych w stronę PiS, jakoby partia rządząca dążyła do opuszczenia Unii Europejskiej przez Polskę. Stwierdziła, że Jarosław Kaczyński w swoich wypowiedział miał na myśli aktualne wydarzenia, takie jak „próba narzucenia opinii publicznej zdania, którego my absolutnie nie mamy” . Jesteśmy członkiem UE, chcemy tym członkiem być cały czas, a zarzuca nam się Polexit, więc to totalna bzdura – podsumowała.

