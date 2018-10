Problemy kolejnego banku. Serwis internetowy, aplikacja oraz karty nie działają

„Szanowni Państwo, informujemy, że obecnie z powodów technicznych dostęp do serwisu iPKO oraz aplikacji IKO jest utrudniony. Trwają prace nad przywróceniem dostępu do usług. Jednocześnie informujemy, że karty płatnicze powinny działać prawidłowo. Przepraszamy za utrudnienia”– czytamy w komunikacie PKO Bank Polski na Facebooku. W komentarzach klienci zauważają, że awaria dotyczy także innych usług banku.

Problemy z płatnością kartą

Internauci uskarżają się na to, że nie mogą wypłacać pieniędzy w oddziałach banku. Informują również o problemach w płatności kartami i zwracają uwagę na to, że bank nie informował wcześniej o awarii. „Przecież to jest jakiś absurd, rzeczy nie wywalają się bez powodu. Jeśli trwają prace techniczne to klienci powinni zostać o tym poinformowani. To jest jakieś totalne nieporozumienie” – zauważył jeden z komentujących. „To jest awaria. A one mają to do siebie że są nieprzewidziane. W oddziałach już część funkcji działa ale jeszcze nie wszystko " – skomentował ktoś inny.

Polskie oddziały banków nie mają ostatnio dobrej passy. W poniedziałek 22 października pisaliśmy o awarii bankomatów Santander Bank Polska. Także wówczas klienci alarmowali, że nie mieli możliwości płatności kartą.

