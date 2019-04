Strajk nauczycieli zaostrza się. Te protest songi są naprawdę „brutalne”

„Nauczyciele, nie idźcie tą drogą!” – apelują od kilku dni politycy obozu rządzącego oraz część internautów. Zwracają uwagę, że protest przeprowadzany w trakcie egzaminów odbywa się kosztem uczniów i dodatkowo potęguje ich stres. Z badań opinii publicznej wynika jednak, że nieznaczna większość Polaków (52 proc.) nadal popiera strajk. Wyraźną grupą przeciwną według Kantar są tylko wyborcy PiS (aż 76 proc.).

Grupa przeciwników protestu może powiększyć się przez kontrowersyjne działania nauczycieli. W sieci aż huczy od plotek dotyczących wstrzymywania się z wystawianiem ocen dla klas trzecich, przez co uczniowie mieliby nie przystąpić do tegorocznych matur. My na horyzoncie zauważamy jednak jeszcze ciemniejsze chmury. To nagrywane przez kadrę nauczycielską protest songi, mocno kojarzące się z torturami znanymi ze szkolnych apeli i przedstawień.

Jeżeli zmagacie się z traumą wywoływaną przez kiepskiej jakości hity radiowe grane 24 godziny na dobę, lub nie możecie wytrzymać śpiewanych reklam w telewizji, to mamy dla was złą wiadomość. W niektórych miastach nauczyciele postanowili „uatrakcyjnić” swój strajk, śpiewając napisane przez siebie teksty do znanych i ponoć lubianych melodii. Jak dotąd odnotowaliśmy podobne przypadki w Poznaniu, Gliwicach, Ełku, Międzyzdrojach i Kielcach. Biorąc pod uwagę, że protest nie trwa jeszcze nawet tygodnia, obawiamy się, że to jeszcze nie koniec.

Ełk



Poznań



Międzyzdroje



Gliwice



Kielce

Czego domagają się nauczyciele?

Ponieważ podczas rozmów ostatniej szansy w niedzielę 7 kwietnia nie udało się osiągnąć porozumienia, w poniedziałek 8 kwietnia rozpoczął się strajk nauczycieli. Początkowo przedstawiciele nauczycieli domagali się podwyżki w wysokości 1000 zł dla pracowników pedagogicznych. Chcieli także zwiększenia nakładów na oświatę z budżetu, zmiany oceny pracy nauczycieli i zmiany ścieżki awansu. Dodatkowo domagały się dymisji minister edukacji Anny Zalewskiej. W trakcie negocjacji ZNP i FZZ zmodyfikowały oczekiwania. Teraz postulują o 30 proc. podwyżki rozłożonej na dwie tury – 15 proc. od 1 stycznia i 15 proc. od 1 września bieżącego roku.

