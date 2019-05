Warszawa. Metrowy wąż znaleziony w przydomowym ogródku

Prace we własnym ogródku mogą być przyjemne i dawać dużo satysfakcji, ale jak się okazuje - mogą też wywołać silne emocje. Przekonał się o tym jeden z mieszkańców warszawskiej Białołęki. W trakcie sprzątania przydomowego ogródka jego zainteresowanie wzbudziło zachowanie psów, które dawały znaki, że coś znalazły w trawie.

Okazało się, że w jego ogródku pojawił się nieproszony gość – prawie metrowy wąż. Mężczyzna poprosił o pomoc straż miejską. Przybyły na miejsce Ekopatrol stwierdził, że jest to żmija zygzakowata. Nie wiadomo, jak znalazła się na prywatnej posesji. Strażnicy przy pomocy specjalistycznego sprzętu bezpiecznie odłowili gada i po sprawdzeniu, czy nie jest ranny – przewieźli go i wypuścili do środowiska naturalnego. Żmija szybko zniknęła w zaroślach.

Żmija zygzakowata (Vipera berus) to gatunek jadowitego węża z rodziny żmijowatych (Viperidae). Ma grzbiet o zabarwieniu brązowym, srebrzystoszarym, żółtawym, oliwkowozielonym, niebieskoszarym, pomarańczowym, czerwonobrązowym lub miedzianoczerwonym. Na grzbiecie ciemniejszy od barwy podstawowej zygzak, tzw. „wstęga kainowa”. Zygzak nie zawsze jest widoczny. Ma także płaską głowę o trójkątnym zarysie, która jest wyraźnie oddzielona od reszty ciała oraz łuski na głowie, które tworzą wzór przypominający literę X, Y lub V.

