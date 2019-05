Były minister finansów Izraela: Polacy wydawali Żydów Niemcom

Yair Lapid jest członkiem Knesetu i byłym ministrem finansów Izraela. W przeszłości krytykował ustawę o IPN. Teraz z okazji obchodów Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, udzielił wywiadu izraelskiemu korespondentowi w Europie. Nissan Tzur zapytał, czy polityk „chciałby wycofać się z niektórych słów”, które wypowiadał w stosunku do Polski. – Nie cofam ani jednego słowa. Powiem nawet więcej: w następstwie moich stwierdzeń, które były całkowicie uzasadnioną krytyką bardzo problematycznego prawa, na moje konta na Facebooku i Twitterze przyszły setki komentarzy z Polski. Zdumiewające jest, że prawie wszystkie z nich były typowymi reakcjami antysemickimi, napisanymi antysemickim językiem – powiedział Yair Lapid, którego słowa przytacza Onet.pl.

Yair Lapid: Polacy wydawali Żydów Niemcom

– Chodzi o to, że obozy zagłady były niemieckie, a Niemcy i hitlerowcy byli głównymi winowajcami. Hitleryzm był ideologią niemiecką, ale obozy powstały przy czynnej pomocy Polaków. Polacy współpracowali przy tworzeniu i prowadzeniu obozów zagłady, Polacy wydawali Żydów Niemcom i tym samym wysyłali ich na śmierć – stwierdził były minister finansów Izraela. Polityk dodał, że „było wielu polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, którzy ratowali Żydów”. – Jesteśmy im za to po wsze czasy wdzięczni. Ale czy można udawać, że nie było polskich pomocników w obozach zagłady? Oczywiście, byli! – dodał.

Izraelski dziennikarz zapytał polityka także o kwestie dotyczące zwrotu mienia żydowskiego. – Polacy są katolikami i wiedzą, że w Starym Testamencie napisano: »Czy zabiłeś i wziąłeś w posiadanie?«. Nie można mordować ludzi i mówić, że chce się odziedziczyć własność zamordowanych. Ta własność powinna zostać zwrócona ocalałym z Holokaustu i ich rodzinom, ponieważ jest to ich własność. Jeśli wykonuje się na kimś egzekucję bez powodu, to czy można domagać się również własności tej osoby? To jest jak dodawanie zniewagi do rany. Rząd polski musi sobie z tą kwestią poradzić – stwierdził Yair Lapid, którego słowa cytuje portal Onet.pl.