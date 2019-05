„Tylko nie mów nikomu” z hiszpańskimi napisami. Film obejrzy papież Franciszek?

Twórcy "Nie mów nikomu" nie ukrywają, że hiszpańskojęzyczne napisy przygotowano też z myślą o papieżu. Tomasz Sekielski poinformował na Twitterze o nowej wersji dokumentu, oznaczając przy tym oficjalny profil Franciszka. Chociaż nie jest pewne, czy biskup Rzymu obejrzy film, to wiadomo jednak, że temat ukazany w produkcji nie jest mu obcy. „Nowy dokument ujawniający przypadki wykorzystywania seksualnego, którego dopuszczali się księża, głęboko wstrząsnął Polską, jednym z najbardziej katolickich społeczeństw Europy” – napisał kilka dni po premierze New York Post. Po emisji filmu braci Sekielskich, w imieniu papieża Franciszka, z ofiarami pedofilii solidaryzował się nuncjusz apostolski w Polsce Salvatore Pennacchio. – Papież jest bardzo zaniepokojony. Wyraża współczucie i solidarność – stwierdził duchowny.

Dokument także w serwisach VOD

Film braci „Tylko nie mów nikomu” miał premierę w sobotę 11 maja. Już 14 maja we wtorek Tomasz Sekielski na łamach Onetu ogłosił, że udostępni za darmo licencję na bezpłatną emisję dokumentu. – Chciałbym powiedzieć ogólnopolskim, dużym telewizjom, że jeśli chcą wyświetlić ten film, to proszę zgłaszać się do mojego brata Marka Sekielskiego. Udzielimy bezpłatnej licencji, bo zależy nam, żeby ten film obejrzało jak najwięcej osób – mówił. Decyzję tłumaczył tym, że film powstał dzięki internetowej zbiórce i w założeniu autorzy nie mieli na nim zarabiać.

Jak informuje serwis Wirtualne Media, jako pierwsza po licencję na dokument o pedofilii w polskim Kościele zgłosiła się Telewizja WP, która pokazała go w czwartek 16 maja o godzinie 23:00. Film można też oglądać w promowanym przez Onet.pl serwisie VOD.pl.