RMF FM: Polska i Czechy blokują wnioski końcowe szczytu UE

Kwestie dotyczące klimatu to część tzw. agendy klimatycznej. Z informacji radia RMF FM wynika, że Polska oraz Czechy blokują ustalenia szczytu UE. Chodzi o kwestie związane z neutralnością klimatyczną. Kwestie dotyczące klimatu to część tzw. agendy strategicznej, która ma zostać przyjęta jednomyślnie. Jak wynika z informacji RMF FM ze zgodnym głosowaniem państw może być jednak problem. Obecnym zapisom w kwestii neutralności UE pod względem emisji CO2 w 2050 roku sprzeciwia się Polska, która jest wspierana przez Czechy. Polskie władze nie zgadzają się na określoną w dokumentach datę, na czym szczególnie zależy Francji. Nieoficjalnie wiadomo, że polski rząd domaga się dopisania do dokumentu zapewnienia o uwzględnieniu narodowej specyfiki oraz odpowiednich rekompensat dla polskiej gospodarki.

Według RMF FM, przeciwko ustaleniom szczytu sprzeciwiały się wcześniej inne państwa Grupy Wyszehradzkiej - Słowacja oraz Węgry. Słowacja miała już wcześniej zmienić zdanie i poprzeć wnioski szczytu. Jak twierdzi jeden z francuskich dyplomatów, premier Węgier Viktor Orban także zasygnalizował możliwość zawarcia kompromisu.

Francuscy dyplomaci dodali, że będą za wszelką cenę dążyć do kompromisu i nie wykluczają na zawarcie we wnioskach końcowych szczytu zapisów o zawarciu w budżecie środków na ułatwienie dostosowania się gospodarek opartych na węglu do nowych regulacji.