Próba oszustwa na miliard złotych na szkodę PKP. Dziewięć osób zatrzymanych

Prowadzone przez funkcjonariuszy CBA postępowanie dotyczy próby utrudniania przetargu publicznego ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod nazwą „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”. Zamówienie to dotyczyło funkcjonującego w większość państw Unii Europejskiej systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociągów. Jak podaje TVP, do próby oszustwa doszło podczas jednego z przetargów na budowę infrastruktury kolejowej w PKP na kwotę miliarda złotych. Dotyczył on systemu kontroli jazdy pociągów, który funkcjonuje w większości państw UE. Zatrzymani przez CBA mieli też podjąć próbę działania na szkodę konkurencyjnego oferenta w przetargu oraz przekroczyć swoje uprawnienia i obowiązki.

Zatrzymane przez CBA osoby są podejrzane o podjęcie próby utrudnienia zamówienia publicznego, usiłowanie oszustwa na szkodę PKP PLK S.A. na ponad miliarda złotych, a także podjęcie próby działania na szkodę konkurencyjnego oferenta, a w przypadku funkcjonariuszy publicznych – pracowników Instytutu Łączności, także przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Wśród nich są kierownik i zastępca kierownika Zakładu Instytutu Łączności we Wrocławiu, pięciu przedstawicieli spółki starającej się o uzyskanie kontraktu oraz radca prawny i przedsiębiorca współpracujący z tą spółką. Do zatrzymań doszło na terenie Mazowsza, Górnego i Dolnego Śląska oraz Pomorzu Zachodnim.

Wszyscy zostaną doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie usłyszą zarzuty.