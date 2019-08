Pawłowicz uderza w Dulkiewicz. „Niech Pani ze swą świtą pada dziś na kolana”

Krystyna Pawłowicz w środowym wpisie na Twitterze stwierdziła, że „śmierć II RP z rąk Niemców to dla Aleksandry Dulkiewicz powód do »radości” . „Skoro »złe słowo Polaka było skierowane przeciw Niemcowi«,to Niemiec miał prawo »odwinąć się« Polakowi. I z sukcesem »odwinął się«. Niemiec zamordował 6 milionów Polaków. Jest powód do radości w zniemczałym Gdańsku” – dodała.

Polityk kontynuowała wątek w kolejnym wpisie, opublikowanym 1 sierpnia, ponownie zwracając się do prezydent Gdańska. „Niech Pani ze swą świtą pada dziś na kolana i błaga ofiary tego swego »Niemca« o ich wydarzenie za Pani kpiny z niemieckich zbrodni na Polsce i Polakach” – napisała Pawłowicz.

Komunikat na stronie Gdańsk.pl

„Fundacja Pojednanie wraz z organizacją Marsz Życia planują wyjątkowe wydarzenie na przełomie sierpnia i września. Mowa o polsko-niemieckiej inicjatywie osób, którym zależy na budowaniu dobrych relacji między narodami. Do Gdańska przyjedzie ponad 200 obywateli RFN, którzy chcą zademonstrować poczucie odpowiedzialności za trudną historię ich ojców i dziadków – sprawców krzywd II wojny światowej” – czytamy na stronie internetowej Gdańsk.pl. W dalszej części artykułu szczegółowo opisano program wydarzenia.

„W sobotę 31 sierpnia odbędzie się konferencja o trudnej historii polsko-niemieckiej, ale też o budowaniu relacji między narodami. Tego samego dnia, lecz wieczorem, odbędzie się spotkanie dla władz miasta, środowisk żydowskich i innych zaproszonych gości” – czytaliśmy w komunikacie.

„W niedzielę 1 września polsko-niemiecka delegacja pojawi się o godz. 4.45 na Westerplatte, by wziąć udział w 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na godz. 15 zaplanowano »marsz życia«, czyli radosny pochód który rozpocznie się nieopodal Teatru Szekspirowskiego. Stamtąd uczestnicy marszu przejdą pod Bramę Zieloną, gdzie zaplanowano koncert, tańce i wspólne świętowanie” – dodano.

„Zatkało mnie”

„Komunikat z oficjalnej strony Miasta Gdańska – 1 września gdańskie władze będą uczestniczyć w radosnym pochodzie, koncercie, tańcach i świętowaniu wspólnie z delegacją niemiecką” – napisał w mediach społecznościowych Kacper Płażyński. „Zatkało mnie. Czy ktoś może mi wyjaśnić co się dzieje?” – pytał polityk Prawa i Sprawiedliwości w dalszej części wpisu. Po pewnym czasie Kacper Płażyński poinformował, że „w nocy treść artykułu została zmieniona, a powyższe treści usunięte lub przeredagowane”.

Do sprawy w mediach społecznościowych odniosła się prezydent Gdańska. „W zgodzie budować przyszłość – takie przesłanie pojednania, w imię dobrych sąsiedzkich relacji, szukania tego co łączy, a nie tego co dzieli – popłynie z Gdańska w 80. rocznicę wybuchu II wojny 1 września, przyjedzie kilkuset Polaków, Niemców, Żydów”... – napisała Aleksandra Dulkiewicz na Twitterze. Prezydent do wpisu dodała dwa hasztagi: #Westerplatte oraz #badzmyrazem.

