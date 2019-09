Morawiecki mówił o kąpielówkach, poseł PO odpowiada. „Wiem, że pan tego nie rozumie”

Chociaż od wywiadu udzielonego przez Borysa Budkę minęły już dwa tygodnie, to część polityków wciąż doskonale pamięta, jak prezentował się poseł PO. O nietypowym stroju wspomniał podczas konwencji PiS Mateusz Morawiecki, który przyrównał go do oferty programowej opozycji.

„Kiedy doskwiera upał, a media nie odpuszczają”– napisał Borys Budka 22 sierpnia na Facebooku dołączając zdjęcie, na którym widać jak udziela wywiadu dziennikarzowi TVN. Poseł PO stoi przed mikrofonem ubrany w koszulę, krawat i elegancką marynarkę, do której dobrał krótkie spodenki i japonki. Całość oznaczył hashtagiem „z dystansem”. „Pic i bąbelki” Do nietypowego stroju polityka nawiązał Mateusz Morawiecki, który pojawił się na konwencji PiS w Lublinie, gdzie zaprezentowano program partii rządzącej. – To realny program, a nie tak, jak u naszych konkurentów. Nie wiem, czy widzieliście państwo. Przecierałem oczy ze zdumienia. Jeden z liderów partii Grzegorza Schetyny występował przed kamerą, miał marynarkę, koszulę, krawat, a na dole miał klapki i kąpielówki – powiedział premier. – Tak wygląda oferta programowa. Wszystko są w stanie obiecać, ale właśnie na dole klapki i kąpielówki – dodał. Słowa szefa rządu przytoczył na Twitterze Joachim Brudziński. „Premier Morawiecki przypomniał, jak pan Budka udzielał wywiadu telewizyjnego, na górze marynarka i krawat na dole krótkie gacie i klapki” – napisał były szef MSWiA. „Jednym słowem pic i bąbelki. Jak myślicie jaka stacja nagrywała tę rozmowę,że pan Budka nie miał obaw odstawić taki cyrk?” – dodał. Do sprawy postanowił odnieść się sam Budka. Poseł PO wyraził żal, że szef rządu nie powiedział, „dlaczego tak boi się otwartej debaty o Śląsku” . „Panie Premierze, wiem, że Pan tego nie rozumie, ale mam dystans do siebie, a szacunek dla wyborców. A nie na odwrót” – podsumował.