Powstał projekt walki z pornografią. Chodzi o ochronę dzieci

Stowarzyszenie Twoja Sprawa zaprezentowało projekt ustawy w sieci i podkreśliło, że przepisy „mają na celu ochronę dzieci i nie zakazują dostępu do pornografii osobom dorosłym” . Pomysłodawcy nowych regulacji chcą nałożyć na dostawców pornografii obowiązek wdrożenia „skutecznych narzędzi weryfikacji wieku” . „Projekt zawiera definicję tzw. kwalifikowanych treści pornograficznych, ustanawia instytucję współregulatora, w ramach którego mają być reprezentowane różne organizacje chroniące dzieci, organizacje przedsiębiorców oraz podmioty zajmujące się ochroną prawa do prywatności” – czytamy w uzasadnieniu.

Premier chce rozmów

„Fakt” zwraca z kolei uwagę na punkty nr 8 i 9 z projektu. Pierwszy z nich głosi, że „zakazane jest udostępnianie usług płatniczych przez dostawców usług płatniczych na stronach internetowych wykorzystujących nazwy i adresy domen lub kont wpisanych do Rejestru” , a drugi, że „w przypadku świadczenia usług płatniczych na stronie internetowej wykorzystującej nazwę i adres domeny internetowej lub konta wpisanych do Rejestru, dostawca usług płatniczych jest obowiązany do zaprzestania świadczenia tych usług w ciągu 30 dni od dnia dokonania wpisu domeny do Rejestru” .

W praktyce oznacza to, że użytkownicy korzystający z płatnych treści będą mieli utrudnione zadanie. Nie oznacza to jednak zwiększonej ochrony najmłodszych, ponieważ dzieci i tak najczęściej oglądają materiały udostępniane za darmo. Tym samym przepis uderzy przede wszystkim w dorosłych. Całość projektu jednak na tyle zainteresowała szefa rządu, że zapowiedział on już rozmowy w tej sprawie. „Rodzina jest podstawą polskiego społeczeństwa, a liczne badania pokazują, że dostęp dzieci do pornografii to coraz poważniejszy problem. W związku z pojawiającymi się inicjatywami społecznymi mającymi chronić dzieci poproszę radę ds. rodziny o opinię i spotkanie w poniedziałek” – napisał Mateusz Morawiecki na Twitterze.

