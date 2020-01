Tajemnicza śmierć 62-latka. Zwłoki zostały odnalezione w powiecie biłgorajskim

W czwartek w godzinach wieczornych policjanci biłgorajskiej komendy zostali poinformowani o odnalezieniu ciała mężczyzny na terenie gminy Frampol. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze pracowali pod nadzorem prokuratora rejonowego. Wstępne ustalenia policjantów wskazują na to, że ciało mężczyzny zostało odnalezione przez osoby postronne w stawie powstałym w wyrobisku na terenie kopalni piachu.

Jak ustalili policjanci, denat to 62-letni mieszkaniec powiatu janowskiego. Wstępnie oględziny nie wskazują na to, że do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. Decyzją prokuratora ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych, które pozwolą ustalić przyczynę śmierci 62-latka. Biłgorajscy policjanci pod nadzorem prokuratury ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.

