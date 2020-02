Joanna Jędrzejczyk wywołała burzę swoim postem. „Tu umierają ludzie. Nie naśmiewaj się się z tego”

Polka wrzuciła przerobiony plakat, promujący jej zbliżającą się walkę z Chinką Weili Zhang. 32-latka jest na nim w masce przeciwgazowej, co miało nawiązywać do epidemii koronawirusa w Państwie Środka. Grafikę opatrzyła trzema emotikonami. To oburzyło Zhang i niektórych internautów. – Robienie sobie żartów z tragedii to oznaka czyjegoś charakteru. Tu umierają ludzie. Czyjś ojciec, czyjaś matka, czyjeś dziecko. Mów o mnie co chcesz, jeśli to czyni cię silniejszą, ale nie naśmiewaj się się z tego, co się tutaj dzieje – napisała Zhang na Instagramie. Do wyczekiwanego starcia obu pań dojdzie 7 marca w Las Vegas podczas gali UFC 248.

Według danych przekazanych w piątek 31 stycznia przez Chińską Narodową Komisję Zdrowia, liczba zmarłych z powodu koronawirusa wzrosła do 213. Większość przypadków śmiertelnych zanotowano w prowincji Hubei i samym mieście Wuhan. Zarażonych jest już prawie 10 tys. osób.

Globalne zagrożenie

W czwartek 30 stycznia eksperci Światowej Organizacji Zdrowia zdecydowali na pilnym posiedzeniu o ogłoszeniu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Na taki krok zdecydowano się z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa poza granicami Chin. – W 18 krajach poza Chinami odnotowano 98 przypadków zarażenia wirusem. Do ośmiu z nich doszło poprzez kontakty międzyludzkie. Warto podkreślić, że poza Chinami na razie nie ma żadnych przypadków śmiertelnych. Z powodu koronawirusa w Chinach zmarło już 170 osób. – mówił Tedros Adhanom podczas konferencji prasowej.

Co oznacza zagrożenie zdrowia publicznego?

PHEIC, czyli zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym to wydarzenie nadzwyczajne, które z powodu międzynarodowego rozprzestrzeniania się choroby stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego i potencjalnie wymaga skoordynowanej reakcji międzynarodowej. Jest ogłaszane wtedy, gdy pojawi się poważna, nagła, niezwykła lub nieoczekiwana, niosąca ze sobą skutki dla zdrowia publicznego poza granicą jednego państwa. Do obowiązków państw należących do WHO należy wówczas m.in. powiadamianie WHO, wzmocnienie nadzoru oraz monitorowanie ognisk choroby.

