Anja Rubik krytykuje Agatę Kornhauser-Dudę. „Zawsze tęskniłam za Marią Kaczyńską”

Światowej sławy topmodelka Anja Rubik w kwestie praw kobiet i wychowania seksualnego Polaków angażuje się od kilku lat. Nikogo nie zaskakuje więc jej aktywność także tym razem, kiedy do Sejmu trafił projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję”. Przeciwna zaostrzeniu przepisów w tej dziedzinie Rubik zauważyła, że Agata Kornhauser-Duda zachowuje milczenie, podczas gdy włączana jest do innych akcji, ocieplających wizerunek jej męża.

Pod wpisem na Instagramie Andrzeja Dudy, gdzie jego małżonka prezentuje sposób składania maseczek ochronnych, Rubik postanowiła skrytykować postawę Agaty Kornhauser-Dudy. „Kobieta, której nie obchodzi los innych kobiet... jakie to przykre. Zawsze tęskniłam za Marią Kaczyńską, ale w takich momentach tęsknię szczególnie” – napisała. Jej sentyment do żony Lecha Kaczyńskiego może wynikać z wspólnego poglądu obu kobiet na kwestię aborcji. Maria Kaczyńska była przeciwna zaostrzaniu przepisów w tej kwestii i wprowadzaniu całkowitego zakazu aborcji. O swoim zdaniu nie wahała się mówić w mediach.

Według obowiązującej obecnie ustawy z 7 stycznia 1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, dopuszczalne jest przeprowadzenie zabiegu usunięcia ciąży przez lekarza w trzech przypadkach:

„1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,

2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,

3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego”.

W przypadku gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego prawo do aborcji przysługuje do dwunastego tygodnia ciąży. W dwóch pozostałych przypadkach – aż do osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety.

