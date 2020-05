Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Wśród ofiar śmiertelnych 18-latka z Radomia

Łącznie w czwartek potwierdzono 411 nowych przypadków zakażenia, zmarły 22 osoby. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 17 615, a przypadków śmiertelnych – do 883. Najmłodsza ofiara z czwartku to 18-latka ze szpitala w Radomiu.

Nowe przypadki zakażenia dotyczą osób z województw:

śląskiego (93),

mazowieckiego (22),

małopolskiego (9),

łódzkiego (7),

dolnośląskiego (6),

opolskiego (3),

kujawsko-pomorskiego (1),

lubelskiego (1),

podkarpackiego (1),

podlaskiego (1),

Zmarło kolejnych 14 osób

Resort poinformował także o śmierci kolejnych 14 osób. Są to 60-letni mężczyzna z Grudziądza, 89-letnia kobieta, 75-letni mężczyzna z Poznania, 90-letnia kobieta z Łańcuta, 68-letni mężczyzna z Wałbrzycha, 42-letni mężczyzna z Wrocławia, 80-letni mężczyzna z Oleśnicy, 66-letni mężczyzna ze Strzelec Opolskich, 79-letnia kobieta ze Szczecina, 65-letni mężczyzna z Raciborza, 87-letni mężczyzna z Zawiercia, 96-letni mężczyzna z Bielska Podlaskiego, 18-letnia kobieta z Radomia, 84-letnia kobieta z Warszawy. „Wszystkie osoby miały choroby współistniejące” – dodał resort zdrowia.

Poranny raport

To drugi raport dziś. Rano resort zdrowia poinformował o 265 nowych przypadkach koronawirusa i śmierci ośmiu osób zakażonych COVID-19.

Potwierdzone przypadki z czwartkowego poranka dotyczą:

209 osób z województwa śląskiego

19 osób z województwa dolnośląskiego

15 osób z województwa małopolskiego

12 osób z województwa wielkopolskiego

5 osób z województwa opolskiego

1 osoby z województwa lubelskiego

1 osoby z województwa podkarpackiego

1 osoby z województwa pomorskiego



1 osoby z województwa zachodniopomorskiego

1 osoby z województwa warmińsko-mazurskiego

Jednocześnie resort poinformował o śmierci 8 kolejnych osób zakażonych koronawirusem (wszystkie osoby miały choroby współistniejące):

83-letnia kobieta z Gliwic

62-letnia kobieta z Cieszyna

78-letni mężczyzna, 93-letni mężczyzna, 75-letnia kobieta i 66-letni mężczyzna z miasta Tychy

90-letnia kobieta z Kędzierzyna-Koźla

69-letnia kobieta ze Starachowic

Czytaj także:

Prezydent reaguje ws. Śląska. „Opamiętajcie się”