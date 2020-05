Tomaldo Banjo typowany na nową gwiazdę Sylwestra TVP. Twórcy memów mają pełne ręce roboty

Sądząc po reakcjach na Twitterze, twórcy memów czekali na nadejście takiej postaci, jak Tomaldo Banjo. Wysyp żartów i memów na ten temat jest tak duży, że pewnie jeszcze przez jakiś czas ten pseudonim artystyczny będzie krążył w rodzimym internecie. Dla osób, które jeszcze nie zapoznały się z najnowszymi dokonaniami artysty, mamy krótkie przypomnienie. To muzyk cytowany przez TVP Info w tekście o rzekomym przyjmowaniu łapówek przez dziennikarza radiowej Trójki Marka Niedźwieckiego. Nowy autorytet mediów publicznych swój wpis szybko niestety usunął, przez co portal informacyjny TVP musiał skasować artykuł, który ostatecznie opublikował w zmienionej wersji pod innym tytułem.

@Bart_Wielinski:



@GMalkowska:



@tomEKeye:



@TygodnikNIE:



@prestiz_pogarda:



@wkrawcz1:



@mRokuszewski:



@palePallMalle:



@JakubMokotow:



@posortowany_:



@gabriel_razem:



@Jerryoneman:



@_s_szczepaniak:



@momich1interia1:



@KapenGenezyp:



@BartoszScheuer:



@taxposting:

Znikający artykuł TVP

Podający się za członka zespołu Antyquariat użytkownik Facebooka Tomaldo Banjo zarzucił Markowi Niedźwieckiemu, że za umieszczanie konkretnych piosenek na Liście Przebojów Trójki brał on łapówki. TVP Info błyskawicznie skorzystało z okazji i zacytowało jego nieprzychylny wpis. „Marek Niedźwiecki — którego audycje także lubiłem — brał w latach 90-tych 20 tys. zł za 3. miejsce na liście przebojów Trójki. (…) I to możemy udowodnić. Wszyscy muzycy w Polsce to wiedzą i do tej pory nikt z tym nie zrobił porządku” – podawał w niedzielę 17 maja portal, powtarzając za nieznanym szerzej internautą.

W poniedziałek 18 maja nad ranem tekstu tego nie można było jednak znaleźć na stronie TVP Info. Zniknął także wpis Tomaldo Banjo. Zamiast artykułu z mocnym tytułem: „Były muzyk twierdzi, że Niedźwiecki brał pieniądze za miejsca na liście przebojów”, pojawił się inny: „Oskarżył »Niedźwiedzia« o ustawianie listy przebojów... i skasował post. Nam tłumaczy dlaczego”. Anonimowy autorytet TVP Info wyjaśnia tam m.in., że „nie chce się ciągać po sądach” z Niedźwieckim. Mimo wszystko namawia jednak innych artystów do „zabrania głosu w sprawie”.

Czytaj także:

Z TVP Info usunięto tekst o Niedźwieckim. Przedstawiano w nim poważny zarzutCzytaj także:

Cenzura w Trójce doczekała się pierwszego protest songu. Fisz ostrzega: Kraj znikaCzytaj także:

Zamieszanie wokół piosenki Kazika i Listy Przebojów Radiowej Trójki. Internauci tworzą MEMY