Koniec obowiązku noszenia maseczek? Decyzja już wkrótce

Łukasz Szumowski w programie „Graffiti” przekazał, że we trzech województwach wskaźnik reprodukcji wirusa wynosi powyżej jednego. – Tam możliwe, że będzie konieczność utrzymania obowiązku noszenia maseczek. W reszcie województw ten wskaźnik jest poniżej jedności, co oznacza, że liczba zakażeń spada – ocenił minister dodając, że decyzja o ewentualnym zniesieniu obowiązku zakrywania nosa i ust zapadnie w poniedziałek lub we wtorek.

Szef resortu odniósł się także do zdjęć z wizyty Mateusza Morawieckiego w Gliwicach, kiedy to premier siedział przy stoliku z trzema osobami. Wbrew zaleceniom resortu rozwoju, zajęte były wszystkie miejsca, a ludzie niezamieszkujący wspólnie siedzieli naprzeciwko siebie. Szumowski przypomniał, że premier pełni funkcję publiczną, więc nie musiał mieć założonej maseczki. – Natomiast jeżeli chodzi o zachowywanie dystansu, to z pewnością mogłyby być większe. Jeżeli ktoś się spotyka z wąską grupą osób obcych, to należy zachowywać dystans – dodał.

A co w takim razie ze spotkaniami organizowanymi podczas kampanii prezydenckiej? Czy kandydaci mogą witać się z osobami, które nie mają maseczek? – Zdecydowanie powinni mieć maseczki. Lepiej zachować 2-metrowy dystans – stwierdził Szumowski.