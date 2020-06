Koronawirus na Mazowszu. W środę więcej potwierdzonych zakażeń niż w woj. śląskim

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało łącznie o 282 zakażeniach SARS-CoV-2 potwierdzonych testami i śmierci 23 pacjentów. Łączna liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 27 842, a przypadków śmiertelnych – do 1 206. W stosunku do poniedziałku, gdy zanotowano rekordowe 599 zakażeń i wtorku, gdy było ich 400, w środę mamy spadek liczby wykrytych przypadków. Najwięcej zachorowań potwierdzono u mieszkańców woj. mazowieckiego (85), śląskiego (76) i łódzkiego (38).

Według środowych danych w Warszawie zmarło też najwięcej pacjentów – aż dziewięć osób. Są to: 91-letni mężczyzna, 65-letni mężczyzna, 85-letnia kobieta, 88-letnia kobieta, 88-letnia kobieta, 86-letni mężczyzna, 89-letnia kobieta, 89-letni mężczyzna, 73-letnia kobieta.

Koronawirus na Mazowszu – statystyki

Według komunikatu Wojewódzkiej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Warszawie, w woj. mazowieckim z powodu podejrzenia zachorowania na COVID-19 hospitalizowane są obecnie 552 osoby (+76 w ciągu doby). W izolatorium przebywają 24 osoby. Izolacją domową objętych jest 562 mieszkańców Mazowsza, a kwarantanną – 23 724. W ciągu ostatniej doby liczba osób zmuszonych przebywać przez 14 dni w domu wzrosła o 1 308. Od początku trwania epidemii na Mazowszu wykryto 4 118 przypadków koronawirusa, ozdrowiały 1 983 osoby.

Jak wygląda liczba zakażeń w poszczególnych powiatach? Można to sprawdzić na mapie udostępnionej przez Urząd Wojewódzki.

