Ćmy azjatyckie dotarły do Warszawy. „Nie da się otworzyć okna''

Lokalny portal ipragapoludnie.pl poinformował, że w warszawskiej dzielnicy pojawiły się ćmy azjatyckie. Określa się je również jako „bukszpanowe”, ponieważ owady te składają jaja na różnych odmianach wspomnianej rośliny, z których następnie wykluwają się gąsienice. To właśnie larwy ćmy są żarłoczne i powodują ubytki listowia. Gatunek jest znanym szkodnikiem w Azji. Co ciekawe, Praga-Południe to nie jedyna dzielnica stolicy, którą „upodobały” sobie owady. Dziennikarze wspomnianego źródła informują, że takie okazy można zauważyć także na Targówku, Białołęce i Wawrze.

„Od kilku dni nie da się otworzyć okna”

Dziennikarze portalu ipragapoludnie.pl postanowili zająć się tematem, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom czytelników, którzy w ostatnim czasie wysyłali do redakcji zapytania w sprawie ogromnych ciem, które wpadały do ich mieszkań. „Mieszkam na pierwszym piętrze niedaleko ulicy Ostrobramskiej i od kilku dni nie da się otworzyć okna. Gdy to zrobię przy zapalonym świetle od razu wpada kilka ciem. Wczoraj naliczyłam ich w moim mieszkaniu osiem! Są różnych rozmiarów od 2 do 5 centymetrów!” – relacjonowała jedna z czytelniczek.