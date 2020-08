Nie żyje Józefa Hennelowa. Krakowska dziennikarka miała 95 lat

W sobotę 22 sierpnia nad ranem zmarła Józefa Hennelowa. Wieloletnia publicystka, felietonistka i do 2008 roku zastępczyni redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego” miała 95 lat. O jej śmierci poinformowała redakcja wydawnictwa.

„ Zmarła Józefa Hennelowa, nasza wieloletnia felietonistka i autorka znakomitych tekstów. Ponad dwie trzecie swojego życia poświęciła „Tygodnikowi Powszechnemu”. Czytelników i nas, młodszych redaktorów, uczyła odpowiedzialności za słowo, dystansu wobec patosu, zainteresowania pozornymi drobiazgami codzienności, za którymi zawsze stała wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka ” – poinformowała redakcja czasopisma.

Józefa Hennelowa

Józefa Hennelowa urodziła się 1 kwietnia 1925 roku w Wilnie. W wieku 14 lat, gdy wybuchała II wojna światowa wstąpiła do Szarych Szeregów. Skończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę w „Tygodniku Powszechnym” rozpoczęła w 1948 roku jako korektorka. Szybko została redaktorką pisma, a następnie awansowała na sekretarza redakcji, a następnie zastępcę redaktora naczelnego, która to funkcję sprawowała do 2008 roku.

Hennelowa działała też politycznie. Przez dwie kadencje w latach 1989-93 zasiadała w Sejmie, najpierw jako członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, a potem Unii Demokratycznej.

Na swoim koncie ma wiele odznaczeń. Odznaczona została m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem „Zasłużony dla Tolerancji” i przyznawanym przez papieża Orderem św. Grzegorza Wielkiego.