TVN odciął się od Hołowni? „Udawali, że się nie znamy”

„Miło mi oficjalnie poinformować, że stowarzyszenie Polska 2050 uzyskało osobowość prawną. Kontynuujemy budowę struktur ogólnopolskich, docelowo we wszystkich powiatach. Chętnych do wspólnej pracy gorąco zapraszam do kontaktu z liderami lokalnymi we wszystkich województwach”- przekazał Szymon Hołownia na Twitterze.

Wśród celów stowarzyszenia wymieniono m.in.działanie na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, polegające w szczególności na wspomaganiu osób, wspólnot lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego czy upowszechnianie zasad demokratycznego państwa prawa, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich.

Nie będzie powrotu do „Mam talent!”?

W środowy ranek były kandydat na prezydenta był z kolei gościem programu „Tłit” w Wirtualnej Polsce, gdzie pytano go m.in. o ewentualny powrót do świata mediów. – 20 lat przepracowałem w telewizji, a przez ostatnie pół roku zobaczyłem media z innej strony. I dało mi to dużo do myślenia. Nie wiem, czy chciałbym tam się znowu znaleźć – stwierdził Hołownia.

Lider Polska 2050 przyznał również, że nie otrzymał z TVN-u żadnej propozycji odnośnie powrotu do „Mam talent!”. – W kampanii miałem nawet przemożne wrażenie, że tam się ode mnie odcięli i udawali, że się nie znamy – dodał i wyraził przy tym swego rodzaju zrozumienie, ponieważ stacja „chciała być poza kontekstem politycznym”.

W trakcie rozmowy poruszono także kwestie światopoglądowe, a zdaniem Hołowni nie istnieje coś takiego jak „ideologia LGBT”. – My się temu przyjrzeliśmy podczas kampanii wyborczej. PiS zastosował sprytną socjotechnikę i to wyszło w badaniach. Inne wyniki były przy pytaniach o sprawy homoseksualistów, inne w wypadku LGBT – ocenił.

