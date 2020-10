Prezydent zabrał głos na temat pandemii. Internauci bezlitośni

W ostatnich dniach Polska bije rekordy pod względem liczby nowych zakażeń koronawirusem, a także ofiar śmiertelnych. W środę 14 października odnotowano najwyższe od początku epidemii wskaźniki: 6526 nowych zakażeń i 116 ofiar śmiertelnych.

W przestrzeni publicznej pojawiały się uwagi, ze w takim momencie, działania powinna podjąć głowa państwa. Na antenie Radia Zet były prezydent Aleksander Kwaśniewski dziwił się, że Andrzej Duda nie zwołuje posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a także nie rozmawia ze swoimi rodakami, choćby poprzez media społecznościowe.

Swoje oburzenie milczeniem prezydenta wyraził także Szymon Hołownia, niedawny konkurent Dudy w wyborach na prezydenta Polski. „6526 przypadków. 116 zgonów. Panie Prezydencie to naprawdę nie są żarty. Gdziekolwiek Pan się ukrywa, proszę się ujawnić i wziąć odpowiedzialność za Polskę. Po raz kolejny apeluję o pilne zwołanie RBN, poszerzonej o specjalistów ochrony zdrowia” – napisał na Twitterze.

Duda: Wzrosty zakażeń to wynik zachowań sprzed kilku dni

W środę 14 października pojawił się jednak nowy wpis prezydenta, w którym odnosi się on do obecnej sytuacji w kraju. „Odbyłem konsultacje z GIS prof. J. Pinkasem, co do aktualnej i spodziewanej sytuacji epidemicznej. W najbliższych dniach spodziewane są dalsze wzrosty liczby zakażeń. To wynik zachowań sprzed kilku dni. Dalsza przyszłość też zależy od nas. Myj ręce! Noś maseczkę! Chroń Seniorów!” – napisał prezydent.

Słowa głowy państwa nie spotkały się jednak z aprobatą komentujących. Wielu z nich zastanawia się, co oznacza informacja o „wzroście zakażeń będącym wynikiem zachowań sprzed kilku dni”. „To wynik zachowań sprzed kilku miesięcy i obecnych, waszych zachowań - "lód w majtki, maseczki nic nie dają, nie ma się już czego bać, pandemia jest pod kontrolą, od połowy października spodziewamy się wypłaszczenia." Plus brak realnej walki z pandemią, a wyłącznie walka o władzę” – napisał jeden z komentujących.

Internauci oburzeni wpisem prezydenta



