Premier do protestujących: Proszę, byśmy usiedli do rozmów

Oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego zostało opublikowane na jego koncie na Facebooku. Na nagraniu zatytułowanym”Razem stawmy czoła koronawirusowi„, premier apeluje o wspólne działania na rzecz walki z pandemią.

– Wierzę, że w kluczowym momencie walki z epidemią wszyscy zachowamy się odpowiedzialnie. Musimy razem stawić czoła temu wyzwaniu. Dlatego szczególny apel kieruję do uczestników ostatnich protestów i do opozycji. Proszę o to, żebyśmy usiedli do rozmów. Niech nasze spory nie toczą się na ulicach i niech nie będą przyczyną kolejnych zachorowań. Sytuacja epidemiczna jest trudna i związane z nią decyzje czasem, w pierwszym odruchu mogą wydawać się niezrozumiałe. Dlatego będę starał się je wyjaśniać w mediach społecznościowych – mówi na nagraniu Morawiecki.

Protesty po wyroku TK w sprawie aborcji

Apel premiera to pokłosie protestów, jakie od ponad tygodnia przetaczają się przez nasz kraj. 22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja embriopatologiczna jest niezgodna z Konstytucją.

Aborcji takiej dokonuje się, kiedy wykryte zostaną ciężkie i nieodwracalne wady genetyczne płodu.

