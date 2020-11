Jurek Owsiak napisał list do Kingi Dudy. Złożył propozycję córce prezydenta

Jurek Owsiak napisał list do Kingi Dudy. Szef WOŚP odniósł się m.in. do apelu prezydenta o włączenie się w akcję charytatywną na rzecz mężczyzny, który choruje na złośliwą postać nowotworu. „Z takimi prośbami my, jako Fundacja WOŚP, spotykamy się codziennie. Dotyczą one Polaków w każdym wieku, którzy po prostu walczą o swoje życie, często zagrożone nie tylko brakiem dostępu do bardzo drogich terapii, ale od paru lat także coraz większymi trudnościami związanymi z dotarciem i skorzystaniem z przysługującej Obywatelom narodowej służby zdrowia. Aby pomóc, robimy to, co umiemy najlepiej – kupujemy sprzęt. Jako fundacja, na cel związany z leczeniem chorób nowotworowych u dzieci dedykowaliśmy pięć finałów i kupiliśmy blisko 400 urządzeń za 148 mln złotych, wspierając 80 punktów diagnostyki onkologicznej” – tłumaczył szef WOŚP.

facebook

Owsiak: Twój tata mógł w sposób wyjątkowy i jedyny pomóc onkologii

Jurek Owsiak przypomniał także o przekazaniu dotacji w wysokości 2 mld zł Telewizji Polskiej. Kilka miesięcy temu, Kingo, była szansa, aby Twój Tata mógł w sposób wyjątkowy i jedyny pomóc onkologii – chodzi o 2 miliardy złotych, które dodatkowo i nagle, jak z nieba, zostały przekazane przez większość sejmową dla Polskiej Telewizji Publicznej, a mogły być jednym podpisem zawetowane, właśnie przez Twojego Tatę. Zgodnie z propozycją mniejszości sejmowej, mogły być przekazane na wsparcie onkologii – napisał szef WOŚP.

Propozycja Owsiaka dla córki prezydenta

W dalszej części swojego listu Owsiak zaproponował Kindze Dudzie, aby zgłosiła się do WOŚP jako wolontariusza. Jak dodał, obecnie trwają przygotowania do 29. finału. Jeśli chciałabyś więcej wiedzieć o bolączkach polskiej służby zdrowia, a także super działaniach organizacji pozarządowych, to serdecznie zapraszam do nas do Fundacji – właśnie przygotowujemy się do 29. Finału i dodatkowa para wolontariackich rąk do pomocy zawsze się przyda – podsumował.

Czytaj też:

Andrzej Duda prosi o wsparcie zbiórki charytatywnej. „My z Agatą już się przyłączyliśmy”