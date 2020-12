Rok po tragedii nowe psy trafią do pracowni osmologii. Oto Otil, Ogi, Oro i Ondo

Otil, Ogi, Oro i Ondo to psy szkolone do badań osmologicznych, które wkrótce wraz z przewodnikami będą służyć w Pracowni Osmologii Sekcji Biologii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji. 26 lutego 2021 roku zakończą siedmiomiesięczny kurs w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

„Po zakończeniu kursu psy zostaną poddane atestacji. Pozytywna ocena pozwoli im otrzymać atest niezbędny do wykorzystywania psów do badań osmologicznych. Psy po otrzymaniu atestu trafią do budynku przy ul. Jagiellońskiej i rozpoczną dwumiesięczną adaptację do nowego miejsca, po której rozpoczną służbę” – podaje warszawska policja.

Psy trafią do odtworzonych pomieszczeń, które w lutym zostały całkowicie zniszczone na skutek awarii sieci ciepłowniczej na terenie przyległym do budynku przy ul. Jagiellońskiej. Pomieszczenia zostały wyposażone w nowy sprzęt kwaterunkowy. Zapewniono również dostawę i montaż 11 nowych kojców i bud, a także odtworzono teren zewnętrzny wokół obiektu, m.in. chodnik wzdłuż wybiegu dla psów. Jak podaje stołeczna policja, udało się to dzięki zaangażowaniu spółki Veolia Energia Warszawa S.A. oraz bieżącej współpracy firmy w tej sprawie z Komendą Stołeczną Policji.

