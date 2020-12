Trzaskowski dostał wezwanie na policję. Chodzi o wydarzenia z Chojnic

Rafał Trzaskowski otrzymał wezwanie do stawienia się na komendzie. W zawiadomieniu można przeczytać, że prezydent Warszawy wzywany jest w „charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie w sprawie o wykroczenie z art. 54 KW”. Artykuł 54. Kodeksu Wykroczeń mówi o naruszeniu przepisów porządkowych dot. zgromadzeń publicznych. „Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany” – brzmi.

Podobne wezwania dla współpracowników Trzaskowskiego



Do opublikowanego na Facebooku pisma prezydent Warszawy dodał wymowny wpis. „Korespondując niedawno z Policją prosiłem o wyjaśnienie jej agresywnych działań wobec pokojowych demonstrantów. Wciąż czekam na odpowiedź. Tymczasem dostałem... wezwanie w związku z rzekomym naruszeniem przepisów porządkowych. Ot, taki dialog” – napisał Trzaskowski. Poinformował też, że podobne wezwania dostają współpracownicy za działania w trakcie kampanii wyborczej.

Trwają czynności wyjaśniające

Jak informowała „Gazeta Wyborcza”, o wezwanie prezydenta Rafała Trzaskowskiego nie wystąpili stołeczni policjanci, a funkcjonariusze z Chojnic i Tarnowa. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że sprawa dotyczy wieców, które zorganizowano w tych miejscowościach w czerwcu w trakcie kampanii przed wyborami prezydenckimi. Te informacje potwierdziła portalowi Metro Warszawa mł. asp. Justyna Przytarska z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach. „Zostało skierowane do naszej jednostki przez jednego z mieszkańców powiatu chojnickiego. Jak wynika z przekazanej informacji, do której załączono zdjęcie z mediów, podczas wiecu wyborczego w dniu 30.06 br. miało dojść do popełnienia wykroczenia z art. 54 KW” – poinformowała dodając, że tej sprawie są prowadzone czynności wyjaśniające. „Obecnie czekamy na odpowiedź z jednostki, do której zwróciliśmy się z prośbą o wykonanie pomocy prawnej w związku z tym zgłoszeniem” – podkreśliła.

