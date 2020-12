PiS szuka nowego koalicjanta? Zbigniew Ziobro: Życzymy powodzenia

Tematem rozmowy Polsat News z ministrem sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym Zbigniewem Ziobrą było rozporządzenie „pieniądze za praworządność”, jakie w minionym tygodniu wynegocjował z krajami UE premier Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, że tuż przed szczytem UE, Polska i Węgry groziły wetem budżetu, czego największym orędownikiem była partia Ziobry.

Ostatecznie, premier Morawiecki zgodził się na stworzenie mechanizmu „pieniądze za praworządność”, przy jednoczesnym rozmyciu go konkluzjami, jakie zawarto w porozumieniu. Opozycja nawołuje z kolei polityków Solidarnej Polski, by zgodnie z zapowiedzią „weto albo śmierć”, opuścili rząd, konsekwentnie ze swoim stanowiskiem sprzed unijnych negocjacji.

Zbigniew Ziobro: Miękiszon to jest ktoś taki, kto wymięka, jak jeszcze można walczyć

Do słów opozycji odniósł się w programie „Gość Wydarzeń” Zbigniew Ziobro, który ocenił, że „opozycja wymiękała zanim jeszcze doszło do negocjacji, ponieważ chciała na kolanach prosić Brukselę i godzić się na wszystko, co proponują”.

Dopytywany, czy jego postawa nie czyni go „miękiszonem”, stwierdził z kolei, że „miękiszon to jest ktoś taki, kto wymięka, jak jeszcze można walczyć”. – Solidarna Polska walczyła i walczyć będzie, wykorzystując wszystkie możliwości. Nie ma stanowiska bardziej konsekwentnego, niż to, które powtarzamy – dodał.

Ziobro podzielił się również genezą stworzenia określenia „miękiszon”. Jak powiedział, podczas konferencji, na której użył tego hasła, przyszło mu do głowy mocniejsze słowo, jednak w ostatniej chwili postanowił złagodzić przekaz.

PiS szuka nowego koalicjanta? Zbigniew Ziobro: Życzę powodzenia

Lider SP dodał również, że jego partia, rozważając wyjście z rządu, zdecydowała się jednak nie dać możliwości „powrotu do władzy miękiszonów z opozycji”. Pytany, jak będzie funkcjonować Zjednoczona Prawica, jeśli nie ma w niej zgody, a Solidarna Polska deklaruje, że nie poprze efektu negocjacji premiera Morawieckiego, mówił: Jesteśmy koalicją, nie mamy identycznych poglądów.

– Premier zmienił spojrzenie na weto po naszej interwencji. Warto dyskutować, bo przekonaliśmy premiera. Morawiecki dzięki tej groźbie weta wynegocjował deklarację, która nie jest taka zła, choć jest za mała względem ryzyka, jakie niesie samo rozporządzenie – dodał.

Ziobro skomentował również doniesienia, że w obliczu niezgody w koalicji, PiS poszukuje nowych partnerów, by mieć większościowy rząd. – Jesteśmy gotowi współdziałać w rządzie, ale są sprawy, z których się nie wycofamy, bo wtedy bylibyśmy miękiszonami. Będziemy konsekwentnie o tym mówić, bo to jest dla nas ważniejsze, niż bycie w rządzie. Życzymy powodzenia, jeśli miałby w tej koalicji być ktoś inny, niż Solidarna Polska – oznajmił.

