Historia wielkiej miłości Tomasza Komendy. „Znalazłam u niego to, czego wcześniej nie doświadczyłam”

Tomasz Komenda został niesłusznie skazany, przez co spędził w więzieniu 18 lat. – Chciałbym założyć rodzinę, być szczęśliwy, być w końcu ojcem. Ja mam 42 lata, już nie chcę być starym kawalerem. Wszystkie dziewczyny, z którymi nawiązałem kontakt, nie patrzyły na mnie jak na mężczyznę, tylko zastanawiały się: "czy to na pewno on?" – mówił w jednym z wywiadów. Teraz mężcyzna jest w szczęśliwym związku.

Tomasz Komenda i Anna Walter – historia znajomości

W końcu jednak los się do niego uśmiechnął. Na drodze 43-latka pojawiła się Anna Walter. Para poznała się na portalu randkowym. W programie „Uwaga! TVN” kobieta przyznała, że tak, jak większość Polaków, śledziła jego historię. – Współczułam mu tego, co go spotkało i tak zaczęliśmy ze sobą korespondować. Ten kontakt się kilkukrotnie nam urywał, ale naprawdę zaiskrzyło dopiero, gdy spotkaliśmy się przypadkiem na ulicy – powiedziała. – Uczucie, miłość przychodzi samo. Albo jest, albo go nie ma. Poczułem motylki w brzuchu, wiedziałem, że Ania jest tą jedyną – podkreślił z kolei Komenda.

Anna Walter ma za sobą związek pełen przemocy. Samotnie wychowuje dwójkę dzieci. – W poprzednim związku byłam 14 lat. Źle wspominam tamten okres, bo bardzo szybko pojawiła się przemoc psychiczna, a ostatnie dwa lata to już było naprawdę ciężko, bo ta sytuacja zaczęła się przekładać też na dzieci, dlatego po prostu uciekłam. U Tomka znalazłam to, czego wcześniej nie doświadczyłam, czyli miłość, szacunek i to, że liczy się z moim zdaniem, kocha mnie i moje dzieci oraz najlepiej jak potrafi się o nas troszczy – wyznała „Faktowi” Anna Walter.

Tomasz Komenda został ojcem

10 września podczas premiery filmu „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” , na której pojawiła się plejada gwiazd, Tomasz Komenda wszedł na scenę, uklęknął przed ukochaną i poprosił ją o rękę. Oświadczyny zostały przyjęte, a widownia na stojąco oklaskiwała zakochanych. Na początku grudnia 2020 roku spełniło się wielkie marzenie mężczyzny. Tomasz Komenda i Anna Walter zostali rodzicami małego Filipa. Chłopiec urodził się zdrowy – otrzymał 10 punktów w skali Apgar, ważył 3630 g i mierzył 56 cm.

Mężczyzna przyznawał, że ojcostwo było jednym z jego największych marzeń. – U faceta chyba najważniejsze jest to, żeby usłyszał słowo "tata”. Tylko szkoda, że dopiero po 44 latach – mówił w rozmowie z TVN. Po zakończeniu procesu, podczas którego przyznano mu 12 mln zł odszkodowania podkreślał, że marzy o tym, aby wrócić do domu, do swojego syna i w końcu móc normalnie żyć.

