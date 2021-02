Mikołów. Strzelał w okna znajomego. Odpowie za usiłowanie zabójstwa

W niedzielę 7 lutego po godz. 22 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na jednym z osiedli w centrum miasta doszło do groźnej sytuacji. 42-letni mężczyzna przekazał, że ktoś strzela w okna jego mieszkania. Jeden z pocisków miał przebić szybę i uszkodzić znajdujący się w pokoju telewizor. Zgłaszający wskazał, że sprawcą może być 40-letni mężczyzna, z którym był skonfliktowany.

Policjanci udali się we wskazane miejsce. Początkowe ustalenia funkcjonariuszy wskazywały, że wersja przedstawiona przez 42-latka może być prawdziwa. Kolejnego dnia policjanci dotarli do podejrzanego mężczyzny. W jego mieszkaniu znaleźli broń. Znaleziony przez policjantów rewolwer czarnoprochowy oraz zdobyte wcześniej informacje stały się podstawą do zatrzymania jego właściciela.

40-latek trafił do policyjnej izby zatrzymań. W prokuraturze usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 42-letniego mężczyzny. Sąd w Mikołowie zdecydował, że 40-latek spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Grozi mu co najmniej osiem lat więzienia – informuje policja.

