Zamieszanie ze szczepieniami 1 kwietnia. NA ŻYWO: Konferencja Michała Dworczyka

13:44 Dworczyk podsumowuje chaos ze szczepieniami:



- Błąd systemu, przez który 40-latkowie byli zapisywani na kwiecień, a nie na maj.

- Drugie potknięcie związane z komunikacją, która powinna być wczoraj (tj. w środę 31 marca) bardziej efektywna. 13:41 Michał Dworczyk oznajmia, że osoby w wieku 40-59 lat, które teraz dostały termin szczepienia przeciwko koronawirusowi, będą miały ten termin zmieniony. I tak jak planowano docelowo, będą szczepione w maju.



- Wszystkie osoby, które zostały zapisane na kwiecień przez błąd systemu i dostaną propozycję terminów majowych, otrzymają taką informację w dniu jutrzejszym. W ciągu jednego dnia ten błąd naprawimy i oczywiście bardzo za niego przepraszamy - mówi szef KPRM. 13:40 Jak opisuje szef KPRM, na szczepienia zgłosiło się wcześniej około 680 tys. osób (w wieku 40-59 lat). - Dlatego podjęliśmy decyzję o uruchomieniu terminów dla osób, które rejestrowały się od stycznia poprzez formularz. W nocy uruchomiliśmy e-skierowania dla takich osób, które się wcześniej zgłosiły w wieku od 40 do 59 lat - mówi Dworczyk.



Takie osoby - decyzją władz - miały być wydzwaniane przez automat, by rozpoczęto ich zapisy na połowę maja 2021 roku. - Niestety, na wskutek błędu systemy, zaczęły być zapisywane te osoby również w kwietniu - doprecyzowuje.



W efekcie, np. 60 tys. 40-latków zapisało się na szczepienia. 13:38 - Wolnych terminów w kwietniu i w maju mamy 1,8 miliona, a jeszcze teraz, na kwiecień, dokładamy pół miliona slotów. Czyli w kwietniu będziemy mieć 2,3 mln wolnych miejsc. Dlatego, aby nie marnowały się miejsca, na których nie ma zgłoszonych osób powyżej 60. roku życia, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu terminów dla osób, które rejestrowały się od stycznia poprzez formularz do zaszczepienia - mówi Dworczyk. 13:35 Rozpoczęła się konferencja. Michał Dworczyk tłumaczy, że władze zauważył spadek zapisów wśród osób powyżej 60 roku życia.



Podczas briefingu wyświetlono tablicę, na której wyświetlono dane na ten temat, tj. spadającą liczbę zgłoszeń wraz z dopuszczaniem do rejestracji na szczepienia kolejnych roczników. 13:30 Już za chwilę powinna rozpocząć się konferencja ministra Michała Dworczyka, pełnomocnika rządu ds. szczepień. 13:15 Jeszcze przed konferencją o 13.30, szef KPRM Michał Dworczyk spotkał się krótko z mediami około godz. 10. To wtedy ogłosił, że winny zamieszaniu jest błąd w systemie. - Osoby z grupy wiekowej 40-59, które są zapisane na kwiecień, dostaną telefony z terminem szczepienia na drugą połowę maja - mówił wówczas minister.

1 kwietnia doszło do ogromnego zamieszania w Narodowym Programie Szczepień. Rano na szczepienia przeciwko koronawirusowi mogły rejestrować się osoby w wieku 40-59 lat. Doszło do tego, że system dawał im możliwość zapisywania się nawet na terminy w kwietniu, co wzbudziło zdumienie. Ponieważ wieść o możliwej rejestracji na szczepienia szybko się rozniosła, systemy informatyczne przestały działać.

Konferencja Michała Dworczyka ws. szczepień

Dopiero po kilku godzinach rząd, a konkretnie szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk wyjaśnił, co się wydarzyło. Jak się okazało: przewidywano możliwość zapisania się na szczepienie przez osoby w wieku 40-59 lat, ale przez błąd w systemie mogły one zapisywać się już na kwiecień, a nie jak planowano – w maju. W związku z tym czasowo zawieszono rejestrację, a ostatecznie sprawę wyjaśnia na konferencji prasowej Dworczyk.