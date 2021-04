Piękny gest wicemarszałka Włodzimierza Czarzastego. Internauci zachwyceni

W Wielkanoc na Facebooku pojawił się nietypowy wpis. Radny Łukasz Litewka poinformował, że poszukuje osoby, która jedzie z Warszawy do Sosnowca i po drodze może zabrać – Łatka. Starsza para z Sosnowca zaadoptowała bowiem pieska, jednak nie ma go jak przewieźć.

„Z pomocą wnuczki znaleźli Łatka, który mimo, że jest młodym pieskiem to nikt go nie chce. Łatek przebywa w klinice pod Warszawą, seniorzy już kontaktowali się wielokrotnie i chcą przygarnąć pieska, a klinka wyraziła zgodę. Potrzeba transportu Łatka – czy jest tu ktoś, kto jeździ z Warszawy do Sosnowca i przewiózłby psinę? Jeden transport da mu kochający dom do końca jego psich dni. Pomóżmy seniorom i Łatkowi spotkać się” – napisał Litewka.

Do pomocy zgłosił się Włodzimierz Czarzasty

Do pomocy zgłosił się wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. „Łukasz! Z chęcią przewiozę Łatka do Sosnowca! To będzie przyjemność móc pomóc tej parze sosnowiczan, piesek trafi bezpiecznie na miejsce!” – napisał.

Internauci są zachwyceni zgłoszeniem Czarzastego i chwalą postawę wicemarszałka Sejmu. „Brawo, piękny gest, tak powinni postępować ludzie, a świat byłby lepszy” – czytamy w komentarzach.

