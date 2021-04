Żukowska ma pretensje do PO. Chodzi o odrzucenie kandydatury Ikonowicza

Chociaż kadencja Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich zakończyła się we wrześniu, do to tej pory nie wybrano jego następcy. Sejm dwukrotnie odrzucił kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, która ostatecznie zrezygnowała z ubiegania się o to stanowisko. Teraz sprawowaniem tej funkcji zainteresowani są Bartłomiej Wróblewski (kandydat PiS), prof. Sławomir Patyra (kandydat KO i PSL) oraz Piotr Ikonowicz występujący z poparciem Lewicy.

PO nie chce Ikonowicza. Żukowska chce wyjaśnień

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka zajmowała się kandydaturami w poniedziałek 12 kwietnia. Rekomendację otrzymał Wróblewski, za którym głosowało 13 posłów przy 11 głosach przeciw i jednym wstrzymującym się. 12 parlamentarzystów opowiedziało się za Patyrą, a pięciu za Ikonowiczem. Kandydaci opozycji nie uzyskali więc wystarczającego poparcia.

Przeciwko kandydaturze Ikonowicza zagłosowało aż 18 członków komisji, w tym przedstawiciele PO. Zauważyła to na Twitterze Anna Maria Żukowska. „Może wytłumaczycie się dlaczego głosujecie razem z PIS-em? Przecież jutro od rana będzie was z tego rozliczał TVN” – napisała posłanka Lewicy. Żukowska razem z Krzysztofem Śmiszkiem oraz Katarzyną Ueberhan opowiedziała się podczas głosowania za Ikonowiczem.

Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu Sejm zajmie się kandydaturą Wróblewskiego. Jeżeli otrzyma on wystarczającą liczbą głosów, wyborem RPO zajmie się Senat. Już wcześniej wyższa izba parlamentu nie wyraziła zgody na kandydaturę Piotra Wawrzyka wskazanego przez PiS.

