Kiedy szczepienie 16- i 17-latków w Polsce? Minister zdrowia: W przyszłym tygodniu decyzja

W ostatnim czasie przyspieszyły spekulacje na temat tego, kiedy ruszą szczepienia osób niepełnoletnich i dzieci. Europejska Agencja Leków (EMA) zaczęła już dokonywanie ocen, czy preparaty Pfizer mogą być stosowane do szczepienia nastolatków (w wieku od 12 do 15 lat). Wcześniej EMA wydała pozytywną decyzję i dopuściła stosowanie szczepionek Pfizer przeciwko koronawirusowi u osób od 16 do 18 roku życia.

Szczepienie nastolatków przeciwko koronawirusowi. Kiedy ruszy w Polsce?

W programie „Sprawdzam” w TVN24 o dopuszczenie nastolatków do szczepień był pytany minister zdrowia Adam Niedzielski. Minister najpierw podkreślił, że na razie rejestrowane są starsze roczniki i przypomniał o decyzji EMA, że właśnie osoby powyżej 16. roku życia mogą być szczepione.

– Damy taką możliwość prawdopodobnie także tym osobom, które mieszczą się w granicach wiekowych między 16-18. rokiem życia, Prawdopodobnie dopuścimy to w najbliższym czasie, mówię o perspektywie dosłownie przyszłego tygodnia – mówił Niedzielski.

Po chwili Niedzielski doprecyzował, że wszystko rozegra się po dyskusjach z Radą Medyczną w przyszłym tygodniu.

