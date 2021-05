PSL odpowiada na Polski ład. „Żadnych nowych podatków przez dwa lata i dobrowolny ZUS”

Plan dla Polski przedstawiony przez PSL opiera się na trzech filarach takich jak: zdrowie Polaków, rozwój przedsiębiorczości i lepszy start dla młodych. – My proponujemy: żadnych nowych podatków przez dwa lata po pandemii, dobrowolny ZUS i koniec biurokracji – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

PSL a ochrona zdrowia

W kontekście ochrony zdrowia Ludowcy proponują zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do poziomo 6,8 proc. PKB, 30 procentowe podwyżki dla pracowników tego sektora oraz możliwość odliczenia podatkowego do 1 tys. zł wydatków jakie Polacy ponoszą na leczenia prywatne. – Państwo za to, że płacisz składki, powinno ci zwrócić. I my proponujemy taki ryczałt na rok – 1000 złotych zwracane za wszystkie wizyty – wyjaśnił Kosiniak-Kamysz.

PSL proponuje także przesunięcie środków ze składki rentowej zamiast wprowadzania nowych podatków. – Kilkanaście lat temu w kraju było ponad 2 mln rencistów, dzisiaj jest to niespełna 700 tys. To daje kwotę około 15 mld złotych. Do tego dołączymy środki z akcyzy za alkohol i papierosy, co wygeneruje łącznie około 20 mld złotych, które mają zostać skierowane na ochronę zdrowia – dodawał Adam Jarubas.

twitter

PSL a rozwój przedsiębiorczości

W Planie dla Polski znalazła się również propozycja dobrowolnej składki ZUS. – Takie rozwiązanie funkcjonuje m.in. w Niemczech. Masz środki płacisz, jeżeli twoja firma przeżywa problemy płacisz tylko składkę zdrowotną – tłumaczył Jarubas. PSL chciałoby również ograniczyć biurokrację dzięki formule "jeden wniosek – jedna kartka" oraz ustanowić gwarancję niewprowadzania nowych podatków 2 lata po pandemii.

twitter