Dramat w Nowej Białej. Wojewoda małopolski o sztabie kryzysowym

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita na najnowszym briefingu prasowym podsumował posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego ws. pożaru w Nowej Białej. Inspektor nadzoru budowlanego zakwalifikował pięć nieruchomości do całkowitej rozbiórki. Dwie z nich zostały już częściowo rozebrane. Siedem budynków zostało uszkodzonych podczas akcji gaśniczej i będą musiały zostać osuszone i wyremontowane.

Pożar w Nowej Białej. Zniszczone budynki będą musiały zostać odbudowane

14 nieruchomości będzie musiało zostać odbudowanych, bo tym, jak zniszczone zostały dachy i uszkodzone stropy. Nadzór budowlany i policjanci zakończyli już swoje działania po pożarze na Podhalu. W nawiązaniu do odbudowy i wypłaty odszkodowań wojewoda małopolski poinformował, że w środę zostaną wykonane zdjęcia z samolotu, który pomogą oszacować straty.

Pięć domów będzie kwalifikowało się do pomocy ze strony państwa w kwocie do 200 tys. zł. Kolejne 11 budynków będzie mogło otrzymać wsparcie finansowe do 100 tys. zł, a siedem nieruchomości znalazło się w przedziale do 20 tys. zł. Kmita podkreślił, że dane są wstępne i mogą jeszcze zostać zweryfikowane. Łącznie państwo polskie może udzielić pomocy w kwocie ok. 2,240 mln zł.

Nowa Biała. Pomoc dla mieszkańców dotkniętych pożarem

W pomoc zaangażowało się też PZU. Siedem obiektów zaklasyfikowano jako obiekty ubezpieczone. Wypłacono już pierwsze transze i zaliczki w wysokości niemal 1 miliona złotych. Na konta poszkodowanych zostaną już przelane pierwsze zasiłki w wysokości 6 tys. zł. Pomoc zostanie również udzielona najmłodszym ofiarom pożaru. 16 dzieci może zostać wysłanych na kolonie.

