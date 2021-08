Campus Polska Przyszłości ujawnił program. Tusk prowadzącym otwarcia

Campus Polska Przyszłości to inicjatywa prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Odbędzie się w Olsztynie od 27 sierpnia do 2 września. Na imprezę zgłosiło się, 4 600 uczestników, ale liczba ostatecznie została okrojona do 1 000. Na Campusie Polska pojawi się 300 gości i 170 panelistów. Ponad 80 proc. uczestników nie należy do żadnej partii politycznej.

Campus Polska Przyszłości. Wśród gości m.in. Swiatłana Cichanouska czy Donald Tusk

Na konferencji prasowej przedstawiono program Campusu Polska Przyszłości. Goście zostali podzieleni na cztery główne grupy. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, pojawią się m.in. Swiatłana Cichanouska, Sadiq Khan i Frans Timmermans. W ramach polskiej polityki pojawi się m.in. Donald Tusk, który razem z Trzaskowskim jest wymieniony jako prowadzący uroczystego otwarcia Campusu.

Pojawi się również m.in. wielu wybitnych naukowców z różnych dziedzin oraz ludzie związani z kulturą jak np. Jan Komasa czy Jakub Żulczyk. Każdy dzień Campusu Polska Przyszłości został podzielony na dwa bloki: przedpołudniowy i popołudniowy. Początek będzie miał miejsce na „Placu Myśli Otwartej”, który ma gromadzić wszystkich. Potem następuje podział na cztery osie tematyczne.

Podział tematyczny na imprezie z inicjatywy Rafała Trzaskowskiego

W ramach „Społeczeństwo Przyszłości i Wolności” poruszone zostaną tematy praw kobiet, represji i solidarności, sytuacji w sadownictwie oraz tego jak wrócić do normalności. Oś „Polska – Europa – Świat” będzie dotyczyć m.in. rozmów o protokole dyplomatycznym, wolnym rynku, rozwoju polskiej gospodarki czy o tajnikach Unii Europejskiej.

Panel „Człowiek i Technologia” rozpocznie się od warsztatu: nowe technologie przeciwko reżimom. W ramach dyskusji o gospodarce przyszłości odbędzie się warsztat: „czy roboty staną się naszymi kolegami z pracy”. Inne warsztaty będą dotyczyć uzależnienia od technologii i sposobach jak sobie z nimi radzić. Poruszony zostanie również temat nowych technologii w szpiegostwie.

Campus w Olsztynie. Będzie sport i koncerty

Ostatnia oś to „Klimat i Zdrowie”, gdzie prezydenci polskich miast odpowiedzą, jak samorządy mogą i powinny odpowiadać na wyzwania klimatyczne. Na warsztatach pojawi się też kwestia czytania etykiet i niemarnowania żywności. W części popołudniowej w ramach Campus Festiwal odbędą się wydarzenia specjalne i towarzyszące. Na uczestników czeka również strefa sportowa oraz koncerty i spektakle.

