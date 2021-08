Julia Przyłębska opisana jako „polska kucharka” na Wikipedii. Skąd taki wpis?

„Julia Przyłębska – polska kucharka, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, odkrycie towarzyskie Jarka” – to opis, który pojawił się na Wikipedii przy nazwisku prezes TK Julii Przyłębskiej. Choć wpis szybko zniknął, dziennikarz Konkretu24 sprawdził, jak złośliwe uwagi znalazły się na Wikipedii.

Określenia, których użyto to bowiem słowa często używane w kontekście Julii Przyłębskiej przez jej przeciwników, głównie w mediach społecznościowych. Sformułowanie „odkrycie towarzyskie Jarka” odnosi się do wywiadu, którego kilka lat temu udzielił TVP Jarosław Kaczyński. Prezes PiS sam nazwał w telewizji Przyłębską swoim „odkryciem towarzyskim” informując, że często bywa u Przyłębskiej, podobnie jak inni goście, których prezes TK chętnie zaprasza.

Julia Przyłębska opisana jako „polska kucharka”. Skąd taki wpis?

Dziennikarz Konkretu24 ustalił, że wpis, choć szybko usunięty, faktycznie widniał na stronie Wikipedii. Pojawił się on najpierw w siostrzanym do Wikipedii serwisie Wikidane, później krótko widniał także w samej Wikipedii.

twitter

Jak mówi serwisowi były członek zarządu stowarzyszenia Wikimedia Polska, zmiany wprowadzono 15 sierpnia. Zrobił to anonimowy użytkownik, który oprócz zmian dotyczących Przyłębskiej, wprowadził również dwie inne adnotacje. Pierwsza to dopisek w haśle Dobromir Sośnierz (poseł Konfederacji), a druga to dopisek w haśle „prącie człowieka”. W pierwszym przypadku anonimowy użytkownik dopisał określenie „kuc”, w drugim nie szczędził różnego rodzaju wulgaryzmów.

Działania użytkownika wychwycono i szybko go zablokowano. Zachęciło to jednak innych użytkowników do „aktualizowania” opisu sylwetki Przyłębskiej, co skutkowało ostatecznym zabezpieczeniem hasła „Julia Przyłębska” w Wikipedii. Teraz, przez dwa tygodnie, zmiany w tym haśle nie będą możliwe.

Czytaj też:

Julia Przyłębska nie zjawiła się na posiedzeniu komisji. Kłótnia w Sejmie, oskarżenia o strach