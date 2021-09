Awantura podczas libacji alkoholowej. 38-latek ugodził brata nożem

Lubelska policja w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej relacjonuje sceny, które rozegrały się między dwoma braćmi. Jak wynika z ustaleń, mężczyźni przez kilka dni spożywali alkohol. W mieszkaniu była także ich matka. W trakcie libacji dochodziło do nieporozumień rodzinnych. Gdy skończył się alkohol, jedna z awantur przerodziła się w przepychankę, podczas której 41-latek uderzył brata w twarz. W odwecie 38-letni mieszkaniec Lublina chwycił za nóż i ugodził mężczyznę w klatkę piersiową.

W wyniku poniesionych obrażeń 41-latek został przewieziony do szpitala. Badanie alkomatem wykazało u pokrzywdzonego 1,5 promila alkoholu we krwi. Młodszy z braci miał ponad 3 promile. 38-latek trafił do policyjnej celi. W poniedziałek 13 września został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Lublinie, gdzie usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyźnie może grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

