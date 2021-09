Śmierć kilku osób na polsko-białoruskiej granicy. Premier, szef MSWiA i szef SG zdradzają szczegóły sprawy

– Przeprowadziliśmy analizę sytuacji na granicy z Białorusią. Doszło do tego, że osoby, które przekroczyły polską granicę, zmarły – powiedział premier na początku konferencji. – Te osoby zmarły w wyniku hipotermii, z wycieńczenia – dodał premier, wskazując, że liczba nielegalnych przekroczeń granicy drastycznie rośnie.

– Mamy nagrania z dronów. Jesteśmy pewni, że ludzie są przewożeni przez reżim białoruski pod naszą granicę – dodał Morawiecki. – Mój niepokój budzi fakt, że Białorusini celowo wprowadzili ruch bezwizowy z krajami o potencjalnym potencjale migracyjnym – dodał. – Będziemy bronili naszej granicy z pełną determinacją – zapowiedział premier.

– Ludzie zapłacili swoim życiem za ten scenariusz napisany w Moskwie. To zorganizowany szturm na polską granicę – powiedział premier, odnosząc się nie tylko do działań reżimu białoruskiego, ale i działań pomocniczych płynących, zdaniem rządu, z Rosji. Premier powiadomił również o wzmocnieniach, których wymaga trudna sytuacja na granicy.

Mariusz Kamiński mówi o działaniach „przeciwnika”

– Władze w Białorusi zniosły ruch bezwizowy z kilkoma krajami. Dodatkowo w Grodnie, niedaleko polskiej granicy, organizowane będą takie przyloty. Przeciwnik prawdopodobnie chce, by ten kryzys trwał długie miesiące – powiedział z kolei szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Kamiński wskazał, że w dużej mierze, działania reżimu są powstrzymywane przez polską stronę. – Uszczelnimy dodatkowo nasze patrole, rozdysponujemy kolejnych żołnierzy. SG otrzyma nowoczesne pojazdy – zapowiedział. Jak wskazał, nie jest jasne, jakiej narodowości są zmarłe osoby. Wiadomo jedynie, że te osoby były przywiezione na granicę z Bagdadu. Obiecano im przerzut do Niemiec. – Pod presją doprowadza się tych ludzi do polskiej granicy. Tam wzdłuż zasieków się przemieszczają, bo nie da się już wrócić na Białoruś – opowiedział Kamiński.

– Na naszej granicy dochodzi do tragicznej sytuacji. Winny jest temu reżim Łukaszenki, który już przypomina państwo mafijne – dodał.

Szef Straży Granicznej o szczegółach tragedii na granicy

– Zwłoki trzech osób przy polskiej granicy znajdowały się w różnych miejscach. Czwarta ofiara znajdowała się na terenie Białorusi. Nasz patrol zauważył grupę migrantów i tam nieprzytomną kobietę. Kiedy zaalarmowaliśmy białoruskie służby, oni przyjechali po długim czasie, ta kobieta już wtedy nie żyła. Czy to przypadek, że wszystko działo się w takim odstępie czasowym? – mówił szef SG.

– Próbuje się nad na Białorusi teraz oczerniać, że to nasi funkcjonariusze przeciągnęli zwłoki tej kobiety za polską granicę. To jest kłamstwo – stwierdził. – W weekend zatrzymaliśmy kobietę, która prowadziła 13 dzieci. To nie były jej dzieci – dodał, sugerując jak działa przemyt reżimowy.

Doniesienia o ofiarach śmiertelnych na granicy

Przypomnijmy, że w niedzielę po południu w mediach zaczęły wybrzmiewać niepokojące informacje o ciałach znajdywanych przy polsko-białoruskiej granicy. Informacje były jednak niepełne, ponieważ dziennikarze mają utrudnione działanie z uwagi na wprowadzony na polsko-białoruskiej granicy stan wyjątkowy. W końcu jednak Straż Graniczna poinformowała, że w rejonie przygranicznym znaleziono ciała trzech migrantów. Nie wskazano jednak przy tym, czy zmarłe osoby znajdowały się po stronie polskiej czy białoruskiej.

Później premier uściślił, że chodzi dokładnie o czterech zmarłych – trzy osoby po stronie polskiej i jedną po stronie białoruskiej. „W rejonie przygranicznym znaleziono zwłoki trzech osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć granicę. Po stronie białoruskiej zaś zwłoki kobiety” – napisał Morawiecki, dodając, że 20 września rano weźmie udział w odprawie z przedstawicielami służb i będzie mógł przekazać więcej informacji.

Zwłoki trzech osób w rejonie przygranicznym z Białorusią. Reżim Łukaszenki reaguje

Eksperci i dziennikarze po pojawieniu się tych informacji zaczęli donosić, że tę sprawę wykorzystuje białoruska propaganda. Białoruski Komitet Graniczny zaczął sugerować, że z polskiej strony przywleczono ciało kobiety na teren Białorusi. Zamieszczono też nagranie, na którym zarejestrowano, jak jeden z rzekomych świadków „pokazuje”, co się wydarzyło.

Reżim Alaksandra Łukaszenki twierdzi, że wezwał nawet przedstawicieli ONZ na miejsce, by „zapewnić przejrzystość śledztwa”.

Czytaj też:

Przy granicy znaleziono zwłoki trzech osób. Ostry wpis Franciszka Sterczewskiego