Tarnów: 92-latka wypadła ze szpitalnego okna. Kobieta nie żyje

O tragicznym zdarzeniu piszą m.in. lokalne media. Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek rano (18 października), około godziny 7:00. Z okna Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza wypadła kobieta. Próbowano ją reanimować, ale akcja służb nie przyniosła oczekiwanego efektu. Kobieta zmarła.

Policja bada przyczyny tragedii. Wstępna analiza sugeruje próbę samobójczą

Jak podaje m.in. Radio Eska, kobieta wypadła z okna na piątym piętrze. Z medialnych ustaleń wynika, że 92-latka była pacjentką szpitala. Leczyła się na oddziale kardiologii.

Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Wstępne ustalenia wskazują, że mogło dojść do próby samobójczej, jednak informacje te wciąż są przedmiotem analiz. Policjanci będą również sprawdzać zabezpieczenia, by ustalić jak kobieta wypadła przez okno, będąc pod opieką personelu medycznego. Radio Eska dodaje, że pora, w której doszło do wypadku, to moment zmiany personelu medycznego. Kobieta mogła więc wykorzystać chwilę nieuwagi medyków.

